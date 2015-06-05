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مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبين الكوم

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مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبين الكوم مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبين الكوم

مديرية امن المنوفية

 لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في مشاجرة حادة بالأسلحة البيضاء بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية لخلافات مالية؛ وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

 تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم، بنشوب مشاجرة ومتوفى ومصاب بالحى الغربى في مدينة شبين الكوم.

  وبالانتقال تبين طرفى المشاجرة طرف أول حارس عمر 43 سنة صاحب محل احذية وانجاله محمد 16 سنة ومصاب بجرح بفروة الرأس وكرم 22 سنة مصاب بجرح طعنى بالجانب الايسر للصدر، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتوفى عقب وصوله.

وطرف ثان حسن السيد 46 سنة صاحب محل ملابس ونجله على 30 سنة ورامى صبحى وجميعهم مقيمين بذات الناحية.

بسؤال الطرف الأول اتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب واحداث اصابتهما التي اودت بحياة الثالث لخلافات مالية بينهما؛ وتم تحرير محضر رقم 8825 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.

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