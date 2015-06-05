رئيس الأركان العامة للقوات اليونانية يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، الفريق أول "ميخائيل كوستراكوس" رئيس هيئه الأركان العامة اليونانية بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها عدد من المسئولين.

وكان "كوستراكوس" قد ألتقي خلال الزيارة بالفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وتناول اللقاء تبادل الرؤي تجاه تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تدعيم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .