الصحة الفرنسية: لم يتم التأكد من إصابات جديدة بفيروس كورونا فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسة أنه لم يتم التأكد (حتى الآن) من حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الشبيه بسارس على مستوى البلاد وذلك بعد نشر معلومات حول الاشتباه فى إصابة حالتين جديدتين بمدينة تور (فرنسا) كانا قد زارا المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة أنه لا توجد حتى الآن أى حالات جديدة فى فرنسا مصابة بالفيروس فى تور أو أى مكان آخر، مشيرة إلى أنه منذ اكتشاف الحالتين التى تأكد إصابتهما الشهر الماضى والتى توفت إحداهما، تم إجراء الفحوصات على 40 شخصًا من محيطهما، وجاءت النتائج جميعها سلبية.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا إجراء الفحوصات والتحاليل على أحد المرضى بمدينة تور وسيتم الإعلان عن نتائجها اليوم الأربعاء.

وكانت مصادر طبية فرنسية قد كشفت عن أن رجلين، كانا قد زارا المملكة العربية السعودية، ويشتبه فى إصابتهما بفيروس كورونا ويرقدان حاليا بمستشفى جامعة تور.