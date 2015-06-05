صورة رئيس الوزراء مع الضباط أثناء تفقده قسم شرطة دار السلام

حرص عدد من ضباط الشرطة على التقاط صور مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعدما فاجأ قسم شرطة دار السلام اليوم بزيارة بدون حراسة، حيث استقل سيارة تاكسى وتوقف أمام القسم ودخل بمفرده.

والتقى محلب بكل من العميد هشام عامر مفتش مباحث قطاع جنوب القاهرة، والعميد سيد حسن يوسف مأمور قسم شرطة دار السلام والمقدم محمد مكاوى رئيس المباحث.

واجتمع المهندس إبراهيم محلب بمسئولي القسم والعاملين به وقال لهم: إن مهمتنا هي خدمة المواطنين وإعادة الحق لأصحابه، وكل واحد منكم هو القوى الأمين، القوى في الحق والأمين فى خدمة الشعب، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على دعم جهاز الشرطة للقيام بدوره فى مواجهة الإرهاب وتطبيق القانون بحسم على الجميع.