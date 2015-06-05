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عمار النعيمي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع السفير المصري

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عمار النعيمي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع السفير المصري عمار النعيمي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع السفير المصري

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان الأميري أمس إيهاب إمام حمودة سفير جمهورية العربية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتلقى سمو ولي عهد عجمان من السفير المصري دعوة لحضور وترؤس الاجتماع الخاص بوزراء السياحة العرب والذي يعقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في 10 من شهر يونيو الجاري وحضور تخريج طلاب الأكاديمية.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارة عجمان والأكاديمية باعتبار أن عجمان ستكون مقراً لفرع جديد للأكاديمية ودراسة إقامة كلية للنقل البحري واللوجستي وكلية للهندسة بالإضافة لكلية للسياحة والفندقة، ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث فرص الاستثمار بين الجانبين.

وأثنى السفير المصري على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين، وحضر اللقاء أحمد ابراهيم رئيس مكتب ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين.

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