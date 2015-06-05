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السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المجر لتوريد 700 عربة قطار لمصر

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السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المجر لتوريد 700 عربة قطار لمصر السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المجر لتوريد 700 عربة قطار لمصر
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان، اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوريد 700 عربة قطار من المجر لمصر، وكان السيسى وصل إلى العاصمة المجرية بودابست، مساء أمس، فى زيارة رسمية تستمر لمة يومين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن وزير الخارجية سامح شكرى قام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب المصري، ومن الجانب المجرى مدير شركة هانز موتورز، ورئيس بنك ماكسيم.

وأضافت الوكالة أن السيسى واوربان شهدا أيضا توقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية فى كل من ، والمجر حول التعاون المشترك بينهما، وقعها من الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب المجرى وزير الداخلية.

كما شهد السيسى ورئيس الوزراء المجرى مراسم التوقيع على البيان المشترك الذى صدر عن زيارة السيسى للمجر، والذى يؤكد فيه الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين.

وكان السيسى عقد - فى وقت سابق اليوم الجمعة - جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء المجرى تناولت سبل التعاون فى شتى المجالات لاسيما المجالين الاقتصادى ومكافحة الإرهاب.

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مصر 365

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