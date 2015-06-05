الطرق والكبارى تعلن ارتفاع معدلات مشروع الرئيس القومى بمتوسط 55%

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى متوسط 55%، وأن معدلات تنفيذ بعض الطرق تعدت الـ60%.

ولفت رئيس هيئة الطرق والكبارى إلى أن أول طريق من طرق المشروع القومى سيتم الانتهاء من تنفيذ نهاية يونيو المقبل، وأن باقى طرق المشروع القومى سيتم الانتهاء منها فى موعدها أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن طريق نفق أحمد حمدى – الشط - عيون موسى الذى تنفذها الشركة القابضة للطرق والكبارى بطول 35 كم الأعلى معدلات تنفيذ وسيتم انتهاء أعمال التنفيذ به تماما نهاية الشهر المقبل، لافتا إلى أن الهيئة بدأت فى تنفيذ طريق شبرا/ بنها الحر بطول 42 كم بعد حل مشاكل نزع الملكية التى كانت تعوق بدء التنفيذ.