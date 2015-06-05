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شاب مصرى يعلن تنظيم أكبر مائدة إفطار بالعالم فى شهر رمضان

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شاب مصرى يعلن تنظيم أكبر مائدة إفطار بالعالم فى شهر رمضان شاب مصرى يعلن تنظيم أكبر مائدة إفطار بالعالم فى شهر رمضان
أعلن "أشرف طلبة"، صاحب إحدى شركة الدعاية والإعلان، تنظيم أكبر مائدة رحمن في العالم خلال شهر رمضان المقبل، للدخول بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

وقال طلبة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يستهدف من مائدة الرحمن إعادة روح "اللمة" المصرية، وجمع أكبر عدد من شرائح المجتمع المصري المختلفة علي مائدة إفطار واحدة، في انعكاس واضح لروح الضيافة المصرية والتجمع الرمضاني .

وأضاف طلبة، أنه يستهدف مشاركة المواطنين في هذا العمل الخيري، خاصة أنه سيجمع الآلاف علي أطول مائدة إفطار واحدة.
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