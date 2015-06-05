مصرع شخص فى اصطدام دراجة نارية بـ"عربة كارو" بالمنوفية

لقى شخص بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بعربة كارو، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد مصرع أحمد حامد 24 عاما، مؤهل عالى، ومقيم بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بعربة كارو، وتم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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