فيديو - هدفا الأهلي والزمالك.. من الأفضل بالأرقام أنطوي أم إيفونا؟

موسم انتقالات ساخن في انتظار كبيري الكرة المصرية الأهلي والزمالك يطاردان فيه العديد من اللاعبين المتميزين بالقارة السمراء من ضمنهم القاطرتين التهديفيتين مليك إيفونا وجون أنطوي.

الأهلي لن يتنازل عن صفقة إيفونا كما صرح مسؤولوه، وأنطوي مطلوب في قطبي الكرة المصرية بعدما قدمه على مدار موسمين ونصف مع النادي الإسماعيلي.

ويقدم FilGoal.com مقارنة رقمية بين الثنائي، إيفونا بطل وهداف الدوري المغربي مع فريق الوداد، وأنطوي هو هداف الدور الأول من الدوري المصري الموسم الحالي ولاعب الشباب السعودي حاليا.

معدل أفضل للجابوني

يمتلك الدولي الجابوني مليك إيفونا معدلا تهديفيا أفضل من أنطوي الموسم الحالي، فلقد زار الشباك 16 مرة في 26 مباراة لعبها بالدوري المغربي مع بطل الموسم الحالي نادي الوداد.

صنع 5 أهداف لزملاؤه بالفريق، وهو هداف البطولة المغربية. معدله التهديفي يبلغ هدفا كل 133 دقيقة.

الميزة الأكبر لدي إيفونا هي القدرة على التسجيل وتهديد مرمى الخصوم بكلتا القدمين. فهو مسدد بارع، يجيد المراوغة، متمكن في ضربات الرأس، سريع للغاية، ينهي الهجمات بشكل ممتاز، ولديه القدرة على التحرك بشكل مثالي داخل منطقة جزاء المنافسين لمتابعة الكرة داخل الشباك سواء القادمة من الزميل أو المرتدة من الحارس.

أنطوي أقوى

كان الهداف والمهاجم الأفضل دون شك في الدوري المصري قبل رحيله يناير الماضي للشباب السعودي. معدله التهديفي بقميص الدراويش خير دليل على ذلك.

أنطوي مع الإسماعيلي كان يسجل هدفا كل 126 دقيقة، لكن بالدوري السعودي يزور الشباك مرة كل 143 دقيقة.

سجل أنطوي مع الدراويش 12 هدفا وصنع إثنين آخرين في 17 مباراة، ومع الشباب السعودي سجل فقط 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 14 مباراة.

معدله التهديفي إجمالا الموسم الحالي الذي أنهاه في المركز الخامس بالدوري السعودي هو هدف كل 139 دقيقة.

أنطوي يتميز عن إيفونا بقوته البدنية التي تعطيه أفضلية أمام المدافعين في منطقة الجزاء، فهو ممتاز جدا في الضربات الرأسية، إلى جانب إنهائه للفرص بشكل مثالي، وإجادته للتحرك السريع في المساحة الموجودة خلف دفاع الخصم.