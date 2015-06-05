ضبط 34 قطعة سلاح ناري بأسيوط خلال 48 ساعة

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط ، خلال الـ 48 ساعة الماضية من ضبط 34 قطعة سلاح ناري متنوعة، و98 طلقة نارية بعدد من مراكز المحافظة.

وكان اللواء عبد الباسط حسن دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملات شاركت فيها قوات إدارات البحث الجنائي ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط 10 بنادق آلية، و10 بنادق خرطوش، و11 فرد محلي الصنع، و3 طبنجة، و98 طلقة نارية بمراكز المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.