متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة السيسى إلى ألمانيا

احتفل متظاهرو القائد إبراهيم اليوم عقب صلاة الجمعة، بالنجاح الذى حققته زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، والنتائج الإيجابية للزيارة التى قام بها الرئيس مؤخرا خاصة بعد إعلان ألمانيا دعمها الاقتصادى لمصر.

ورفع المتظاهرون صور الرئيس السيسى ورددوا هتافات لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما رفعوا لافتة أعلنوا فيها تأييدهم لتنفيذ أحكام الإعدام على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة طالب فيها الاهتمام بالغلابة ومحدوى الدخل، كما طالب بزيادة المرتبات لمواجهة غلاء المعيشة.

من جهة أخرى، رفعت إحدى المتظاهرات حبة كوسة احتجاجا على الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية مؤخرا لإزالة التعديات على شواطئ الإسكندرية، حيث أشارت إلى أن الحملة قد أزالت كشكًا لها لبيع الشاى والقهوة.

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