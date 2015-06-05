أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة السيسى إلى ألمانيا

Google+ Print
متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة السيسى إلى ألمانيا متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة السيسى إلى ألمانيا
احتفل متظاهرو القائد إبراهيم اليوم عقب صلاة الجمعة، بالنجاح الذى حققته زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، والنتائج الإيجابية للزيارة التى قام بها الرئيس مؤخرا خاصة بعد إعلان ألمانيا دعمها الاقتصادى لمصر.

ورفع المتظاهرون صور الرئيس السيسى ورددوا هتافات لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما رفعوا لافتة أعلنوا فيها تأييدهم لتنفيذ أحكام الإعدام على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة طالب فيها الاهتمام بالغلابة ومحدوى الدخل، كما طالب بزيادة المرتبات لمواجهة غلاء المعيشة.

من جهة أخرى، رفعت إحدى المتظاهرات حبة كوسة احتجاجا على الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية مؤخرا لإزالة التعديات على شواطئ الإسكندرية، حيث أشارت إلى أن الحملة قد أزالت كشكًا لها لبيع الشاى والقهوة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365