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اختتام المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء المجرى

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اختتام المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء المجرى اختتام المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء المجرى
اختتمت منذ قليل جلسة المباحثات الثنائية ، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان.

وحضر المباحثات سامح شكرى وزير الخارجية ، واشرف سالمان وزير الاستثمار ، ومحمد شاكر وزير الكهرباء ، والسفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، والسفير محمود مغربى سفير لدى المجر ، حيث تم بحث سبل التعاون فى شتى المجالات لاسيما المجالين الاقتصادى ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى بعد قليل لعرض نتائج المباحثات بين الجانبين .

وكان الرئيس السيسى قد وصل مساء أمس إلى بودابست المحطة الثانية والأخيرة من جولته الخارجية التى بدأها بزيارة المانيا، حيث استقبله فى مطار بودابست وزير الدولة بوزارة الخارجية المجرية.


>- السيسى يصل مقر البرلمان المجرى ويبدأ جلسة مباحثات مع رئيس وزراء المجر
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