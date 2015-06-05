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جورج كلوني يستعين بخبير تغذية من أجل أمل

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الجمعة 05-06-2015 02:20

مرة جديدة اثبت النجم العالمي George Clooney أن كل ما يقال حول خلافاته الكبيرة مع زوجته، وإحتمال طلاقهما قريباً، مجرد كلام فارغ لا يمت إلى واقع حياتهما الزوجية بأي صلة.

فقد كشفت مجلة OK الأمريكية أن Clooney البالغ من العمر 54 عاماً قرر الاستعانة بخبير تغذية من أمل علم الدين، التي فقدت الكثير من وزنها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر عينه أن أمل المحامية والخبيرة بحقوق الإنسان، وصل وزنها إلى 40 كلغ، مما اضطر زوجها إلى تعيين طباخ ماهر لحل مشكلة زوجته مع خسارة الوزن.

ومن جهة أخرى، أعلن موقع Entertainment Tonight أن Clooney وعلم الدين توجها إلى ولاية Kentucky الأمريكية في زيارة عائلية إلى أحد أقارب George.

يشار إلى أن Clooney كان قد صرح أن الأبوّة لا تحتل مركزاً متقدماً في قائمة أولوياته وأنه لم يفكر في إنجاب أطفال، ولكن خلال مقابلة له مع صحيفة "بيلد" الألمانية شرح فكرته حول رغبته بإنجاب الأطفال من زوجته أمل، حيث قال "نعم، أرغب في إنجاب الأطفال.. لكننا لا نتعجل الأمر."

 

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