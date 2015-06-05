لو طالب ثانوية عامة وبتعانى من قصور بالقلب.. اعرف إزاى تعديها بسلام

كثير من صغار السن مصابون بقصور بالقلب نتيجة أسباب وعوامل عديدة، وهو ما يشكل عليهم عبئا مع قدوم فترة امتحانات الثانوية العامة نظرا لحالة التوتر والضغوط العصبية والنفسية التى تصاحب هذه المرحلة، وهو ما يستلزم مراعاة الطالب المريض بالقلب وأسرته لبعض النصائح حتى تمر هذه المرحلة بسلام .إعلان - Ads إعلان - Ads
>1)المواظبة على تلقى العلاج وعدم إهمال الانتظام فيه .
>2)التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين نظرا لأنها تساهم فى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع الضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب.
>3)قيام الأسرة بتقليل العبء النفسى على الطالب وتوفير بيئة هادئة ومريحة.
>4)اتباع نظام غذائى صحى لا يحتوى على نسبة أملاح عالية أو الدهون .
>5)الحصول على قدر كافى من النوم يوميا حيث إن حرمان الجسم من النوم يضعفه ويجعله غير قادر على تحمل المجهود الزائد المبذول فى المذاكرة.
حول ذلك يقول الدكتور أحمد فاروق مدير وحدة طب الحالات الحرجة لأمراض القلب وأمراض الباطنى والسكر بالمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء، إن هناك الكثير من الأطفال وصغار السن مصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض قصور القلب فى مرحلة الطفولة وتستمر معهم حتى مرحلة البلوغ .
ويستكمل د. فاروق قائلا "تتميز فترة امتحانات الثانوية العامة ببذل مجهود بدنى وذهنى مضاعف مما يزيد الضغط النفسى على الطلاب خلال الفترة الحرجة من حياتهم ما يؤدى لزيادة معدل حدوث أعراض أمراض القلب المزمنة التى يعانون منها منذ طفولتهم".لذلك ينصح د. فاروق قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الطلاب مرضى قصور القلب مراعاتها فترة الثانوية العامة للتفادى تعرضهم لازمة القلبية وأهمها":
>1)المواظبة على تلقى العلاج وعدم إهمال الانتظام فيه .
>2)التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين نظرا لأنها تساهم فى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع الضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب.
>3)قيام الأسرة بتقليل العبء النفسى على الطالب وتوفير بيئة هادئة ومريحة.
>4)اتباع نظام غذائى صحى لا يحتوى على نسبة أملاح عالية أو الدهون .
>5)الحصول على قدر كافى من النوم يوميا حيث إن حرمان الجسم من النوم يضعفه ويجعله غير قادر على تحمل المجهود الزائد المبذول فى المذاكرة.