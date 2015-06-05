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الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية النقل البحرى

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الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية النقل البحرى الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية النقل البحرى
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا الدفعة (83)، حيث بلغ عدد الطلاب 220 طالبًا ينتمون إلى 4 جنسيات عربية وإفريقية "كينيا – اليمن – نيجيريا – " وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير.

وذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح أسامة منير قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وقناصل وسفراء الدول العربية المشاركة فى الحفل ولفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية – فى بيان صادر من الأكاديمية منذ قليل- على سعادته بتخرج الدفعة 83 من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو يوم الحصاد للخريجين وأسرهم بعد جهد كبير على مدار السنوات الدراسية يأتى هذا اليوم ليحصل فيه الخريج على شهادة نجاحه وتفوقه.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن من منطلق دعم عملية التنمية الشاملة فى الوطن العربى وأفريقيا وما للتعليم العالى من دور كبير فى تحقيق أهداف هذه التنمية كرست الأكاديمية العربية جهودها فى إعداد خطتها الاستراتيجية لتكون أكاديمية عصرية تتواكب مع المتغيرات المحلية والعربية والدولية عن طريق تخريج كوادر قادرة على المنافسة فى سوق العمل داخلياً وخاريجياً بل وثقل وتطوير إمكانياتهم عقب تخرجهم، وذلك عن طريق معهد الدراسات العليا البحرية الذى تم إنشاؤه، كما تم إنشاء وحدة تجديد الشهادات البحرية لتسهيل الإجراءات الإدارية على خريجى الأكاديمية، بالإضافة إلى أنه سيتم فى القريب العاجل افتتاح أحدث محاكى للـ”OFFSHORE” لدعم الخريجين بالخبرة العملية.

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مصر 365

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