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تطوير استقبال مستشفى كفر الشيخ العام وتوفير أجهزة طبية

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تطوير استقبال مستشفى كفر الشيخ العام وتوفير أجهزة طبية تطوير استقبال مستشفى كفر الشيخ العام وتوفير أجهزة طبية
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن استقبال مستشفى كفر الشيخ العام شهد تطوراً كبيراً لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى والمترددين على الاستقبال، مضيفاً أنه سيولى اهتماما كبيرا بالصحة، لافتا إلى أنه سيقدم الدعم الكامل للمستشفى العام لتوفير الأدوية وشراء الأجهزة المتعددة بكافة الأقسام .

وأضافت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء معمل للتحاليل الطبية بقسم الاستقبال بمستشفى كفرالشيخ العام وتجهيزه بأحدث الأجهزة المعملية والطبية بتكلفة 300 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتى فى إطار الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وأضاف الدكتور علاء طولان مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، أن هذا المعمل يعمل على مدار 24 ساعة وبالمجان، مشيراً إلى أن المعمل تم تجهيزه خلال فترة لم تتجاوز 20 يوماً بأحدث أجهزة التحاليل المعملية، مؤكداً أن المستشفى العام سيشهد تطوراً كبيراً وافتتاح عدد من الأقسام الجديدة .
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