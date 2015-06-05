لمريض الضغط المرتفع.. المشروبات الطبيعية ليست بديلة عن الأدوية

من المعروف والشائع بين مرضى الضغط المرتفع، أن تناول بعض المشروبات الطبيعية كمنقوع الكركدية والدوم وغيره، يساعدان على انخفاض مستوى الضغط، ولكن هذا ليس له أى دليل من الصحة.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن تناول المشروبات الطبيعية بغرض خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، ليس له أى دليل من الصحة، والاعتماد عليها دون تناول الأدوية قد يتسبب فى الإصابة بجلطة أو نزيف فى المخ، وقد يؤثر على الكلى والعين.

يشير أنه المشروبات الطبيعية كالدوم والكركدية والبردقوش، ما هى إلا عوامل مساعدة بجانب أدوية الضغط المرتفع، وبالنسبة لمرضى الضغط المرتفع والشديد يجب تناولهم أدوية الضغط وليس الاعتماد على المشروبات الطبيعية .

يتابع أنه بالنسبة لتناول المشروبات الطبيعية حتى تقلل من مستوى ضغط الدم المرتفع، فيجب أن يتناول الشخص منها كيلو فى اليوم، حتى تؤثر على مستوى ضغط الدم وذلك مع المرضى الذين يكون مستوى الضغط عندهم أقل من 140 على 90، أما بالنسبة لمرضى الضغط الذى يكون مستواه أعلى من 140 /90 فيجب الاعتماد على الأدوية وليس المشروبات الطبيعية .