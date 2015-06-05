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ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات فى حملة أمنية بكفر الشيخ

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ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات فى حملة أمنية بكفر الشيخ ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات فى حملة أمنية بكفر الشيخ
تمكنت مباحث مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عبد الفتاح، خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط عدد من الخارجين على القانون بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط كل من "على.م.م.م" 38 سنة فلاح مقيم بقرية الجرايدة، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقتان عيار 12 مم، و"إبراهيم.م.ع.س" 46 سنة عاطل مقيم بناحية دويدار التابعة لقرية الجرايدة، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع، وتحرر لهما المحضران رقم 8539/8569/2014م جنايات المركز.

وفى مجال الأسلحة البيضاء، تم ضبط عدد 7 متهمين وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء المختلفة، منها "مطواة وسنجة وخنجر" وتحررت لهم جميعا المحاضر اللازمة.

وفى مجال المواد المخدرة، تم ضبط كل من "عبد العزيز.أ.ا"40 سنة عامل، مقيم بناحية بازيد التابعة لقرية أبوبدوى، وبحوزته 139 قرصًا مخدرًا "تاماول" وذلك بقصد الاتجار والتربح، و"إبراهيم.ا.ا.س" 28 سنة عاطل مقيم بقرية ابشان، وبحوزته 9 أقراص مخدرة "تامول" بقصد التعاطى، وتحرر لهما المحضران برقم 8557/8498/2015م/جنايات/المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365