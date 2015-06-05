انهيار جزئى بسور بحر يوسف فى مدينة الفيوم

شهدت مدينة الفيوم انهيار جزء من سور بحر يوسف بوسط المدينة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم وضع حواجز لمنع السيارات من الاقتراب من الجزء المنهار.

كان اللواء يونس الحاجر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بانهيار جزء من السور الساند لبحر يوسف فى شارع الجمهورية بالقرب من قصر الثقافة ومجاور للنصب التذكارى فى المدينة.

انتقلت على الفور أجهزة المرور ومجلس المدينة، وتبين أن الجزء المنهار يبلغ حوالى 20 مترا، وتم وضع حواجز لمنع اقتراب السيارات والمارة من السور المنهار.

>