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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أمام أحد الشواطئ بالسخنة

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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أمام أحد الشواطئ بالسخنة إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أمام أحد الشواطئ بالسخنة
شهد طريق السخنة البحر الأحمر اتجاه السويس إصابة 4 شباب بكسور وكدمات على خلفية انقلاب سيارة ملاكى صباح اليوم الجمعة.

تلقى اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 45 أمام شاطئ "السادات" التابع لشركة السوس لتصنيع البترول بالسخنة، مما أسفر عن إصابة 4 بكسور وتم نقلهم للمستشفى العام.

وقال مصدر طبى، إن المصابين حالتهم مطمئنة، وإنهم يتلقون العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة إدارى قسم شرطة عتاقة وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365