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بالصور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد حريق سوق الشعلة بالخارجة

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تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، منطقة سوق الشعلة بالخارجة والذى تعرض صباح اليوم لحريق هائل  تسبب فى اصابة  14 حالة  بالاختناق بسبب الادخنة الكثيفة التي نتجت عن الحريق  وعلى الفور تشكلت  لجنة لحصر الخسائر والتلفيات التي نتجت عن حريق سوق الشعلة بميدان الخارجة

وقال ابراهيم محمد مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالوادي الجديد انه تم  حصر التلفيات واعداد كشف باسماء المضارين في الحريق تمهيدا لصرف مساعدات لهم  حيث وافق السيد المحافظ على  صرف 5 الاف جنيه مساعدة للمضارين من جراء الحريق.

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