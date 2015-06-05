لو بتعانى من حب الشباب الناتج عن الإصابة البكتيرية.. اعرف طرق العلاج

أرسلت قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 22 عاما أعانى من حب الشباب البكتيرى، فما هى أفضل الطرق لعلاج هذا النوع من البثور وما هى طرق الوقاية؟

ويجيب عن سؤالها أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور حامد عبد الله قائلا: بثور البشرة الناتجة عن الإصابة البكتيرية، تعالج بعدة طرق أهمها الدهانات الموضعية التى تعمل على التقليل من نمو البكتيريا وبالتالى تحد من زيادة انتشار تلك البثور.

أما بالنسبة لعلاج البثور التى نمت بالفعل، فيمكن علاجها بواسطة الدهانات التى يدخل فى تكوينها مادة السالسيليك، والتى تساعد على جفافها.

ولكن فى أغلب تلك الحالات يفضل تناول جرعات من المضاد الحيوى، التى يتم تناولها عن طريق الفم، وخاصة مضادات البكتيريا، وتعد تلك الطريقة فى العلاج هى الأفضل والأكثر فاعلية فى القضاء على هذا النوع تحديدا من البثور .

وغالبا ما ينصح باتباع طرق العلاج الموضعية بجانب تناول المضاد الحيوى بالفم، لضمان عدم نشاط البكتيريا وتكرار الإصابة بالبثور مرة أخرى، كما قد ينصح الطبيب فى بعض الحالات باستخدام علاجا إضافيا وهو المضاد الحيوى الموضعى.