مصرع عامل وطفل فى حادثى تصادم منفصلين فى البحيرة

تلقى اليوم مركز شرطة بدر بلاغا من المستشفى العام بوصول يوسف أشرف يوسف حسن عامل ومقيم قرية على بن أبى طالب دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث تصادم.

بسؤال والده أشرف يوسف حسن عامل ومقيم بذات العنوان، أقر بأنه حال سير نجله بمدينة بدر اصطدمت به السيارة رقم 7431 ب ل س "نقل" قيادة بدر عبد الله عبد الصادق سائق ومقيم قرية عين جالوت دائرة المركز مما أدى لوفاته، وتحرر المحضر 6322/2015 جنح المركز.

كما تلقى مركز شرطة وادى النطرون بلاغا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون بوصول الطفل أنس صابر نصيف محمد 10 سنوات ومقيم دائرة مركز بدر جثة هامدة ادعاء حادث تصادم، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبسؤال والده صابر نصيف محمد عامل ومقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء قيام المتوفى بعبور الطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 113 / دائرة المركز رفقته اصطدمت به السيارة رقم 160248 س أ ل / 6917 نقل بمقطورة وفرت هاربة، وتحرر المحضر 3625/2015 جنح المركز.