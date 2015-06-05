تفحم شخص وإصابة آخر إثر انفجار خزان وقود سيارة نقل موتى ببنى سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر صباح اليوم الجمعة، فى حادث انفجار خزان الوقود لإحدى سيارات نقل الموتى عند مدخل مدينة بنى سويف، بعد اصطدام السيارة بأحد حواجز الطريق الجانبية.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف قد تلقى بلاغًا، من العميد سامى توفيق مدير إدارة النجدة، باصطدام إحدى سيارات نقل الموتى بالحواجز الجانبية لطريق الجيش الشرقى عند مدخل بنى سويف، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود.

دلت تحريات المباحث الجنائية أن السيارة كانت متجهة إلى المنيا لنقل جثمان مايكل جورج ثابت، وعقب انفجار الخزان تفحم مرافقه، ويدعى طارق عزت عطية، وإصابة سائق السيارة محمد سمير محمد (33 عامًا)، بينما نجا التابوت من التفحم بعدما انزلق إلى الأرض عقب الاصطدام.