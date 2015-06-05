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مبيض محارة يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لخلافات أسرية بالبحيرة

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مبيض محارة يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لخلافات أسرية بالبحيرة مبيض محارة يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لخلافات أسرية بالبحيرة

>قتل مبيض محارة فى أبو حمص بالبحيرة زوجته خنقا، بسبب خلافات أسرية مستعينا بـ"إيشارب حريمى".

تلقى صباح اليوم مركز شرطة أبوحمص من الأهالى بلاغا بمقتل سيدة بناحية عزبة السبكى بلقطر الشرقية دائرة المركز، وتم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "رقية.ر.ع " ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بالشقة محل سكنها وبها إصابة عبارة عن سحجة بالرقبة ونزيف بالأنف وزرقة بالوجه والعنق.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ووجود شبهة جنائية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة زوج المتوفاة "ى.ش.خ" مبيض محارة ومقيم بذات العنوان، وذلك بسبب خلافات أسرية فيما بينهما قام على أثرها بخنقها بواسطة "إيشارب حريمى" حتى فارقت الحياة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وجارى تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365