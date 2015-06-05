البوسنة والهرسك تدعم رسمياً ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن

صرح السفير المصري في سراييفو ياسر العطوي أن حكومة البوسنة والهرسك قررت تأييد الترشح المصري للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن (2016-2017) فى الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم خلال اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك التأييد يعكس مدى متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين ويعبر عن تقدير الشعب البوسني وحكومته لدور مصر وثقلها ومكانتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية ككل.

وأضاف السفير المصري، أنه يلمس بالفعل هذا التقدير الكبير لمصر وشعبها خلال لقاءاته مع مختلف المسؤولين سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية في البوسنة التي تكن جميعها الاحترام والمحبة لمصر، وحيث يعبر جميع شركاء الوطن في البوسنة عن امتنانهم المستمر لمساندة مصر المتواصلة لاستقرار البوسنة ورفاهة شعبها الشقيق.

وأكد السفير العطوي، أن الفترة الحالية تشهد تطوراً كبيراً في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية حيث يسعى البلدان لتعزيز مستوى التعاون بينهما والاستفادة من الروابط التاريخية المشتركة التي تجمعهما في تحقيق المزيد من التواصل والاندماج بين الشعبين الشقيقين، وهو الأمر الذي انعكس في تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال العام الحالي وزيادة حجم السياحة البوسنية المتدفقة لمصر.