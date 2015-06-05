أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البوسنة والهرسك تدعم رسمياً ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن

Google+ Print
البوسنة والهرسك تدعم رسمياً ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن البوسنة والهرسك تدعم رسمياً ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن

صرح السفير المصري في سراييفو ياسر العطوي أن حكومة البوسنة والهرسك قررت تأييد الترشح المصري للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن (2016-2017) فى الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم خلال اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك التأييد يعكس مدى متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين ويعبر عن تقدير الشعب البوسني وحكومته لدور وثقلها ومكانتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية ككل.

وأضاف السفير المصري، أنه يلمس بالفعل هذا التقدير الكبير لمصر وشعبها خلال لقاءاته مع مختلف المسؤولين سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية في البوسنة التي تكن جميعها الاحترام والمحبة لمصر، وحيث يعبر جميع شركاء الوطن في البوسنة عن امتنانهم المستمر لمساندة مصر المتواصلة لاستقرار البوسنة ورفاهة شعبها الشقيق.

 وأكد السفير العطوي، أن الفترة الحالية تشهد تطوراً كبيراً في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية حيث يسعى البلدان لتعزيز مستوى التعاون بينهما والاستفادة من الروابط التاريخية المشتركة التي تجمعهما في تحقيق المزيد من التواصل والاندماج بين الشعبين الشقيقين، وهو الأمر الذي انعكس في تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال العام الحالي وزيادة حجم السياحة البوسنية المتدفقة لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر