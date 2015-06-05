رئيس الوزراء يطمئن على موقف حريق السوق التجاري بالوادى الجديد

أجرى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا باللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد للاطمئنان على تداعيات الحريق الذي اندلع صباح اليوم «الجمعة » بالسوق التجاري بمدينة الخارجة ، وأسفر عن احتراق 18 محلا تجاريا .

وأكد المحافظ – خلال تفقده لموقع الحريق – أنه جار دراسة مطالب التجار المضارين , موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تواصل أعمالها لرفع حطام الحريق ولتيسير حركة التجول داخل السوق .

وكان اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى إخطارا باندلاع الحريق وشاركت أكثر من 10 سيارات إطفاء وحماية مدنية في إخماده , كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية , وإسعاف المواطنين الذين أصيبوا بحالات اختناق جراء الحريق.

أ ش أ