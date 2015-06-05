بلاش لبان كتير.. وتعرف على بعض أضراره

الإسراف عن الحد ينقلب إلى الضد، مقولة حقيقة، لا سيما فى الجوانب الصحية، واللبان أو العلكة ومضغها له الكثير من الفوائد والتى نعرفها جميعا، ومنها تقوية حركة الفك لدى الإنسان، كما أنها تساعد على تعويض من يحتاج بعض السكريات كحل سريع، كما أنه يساعد على الهضم.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة، أوضحت أن الإسراف فى مضغ اللبان لساعات طويلة له الكثير من الأضرار، والتى يجب على كل عاشقى اللبان أن يعرفوها كى يسيطروا ويتحكموا فى حبهم للبان، ويقننوا من تناوله وعدد مرات مضغه.

وتابعت نيفين مؤكدة على أن الإسراف فى تناول اللبان، قد يؤدى إلى تغير مذاق الفم خاصة عندما تفقد اللبانة السكر الذى يملؤها، إضافة إلى أن الكثير من أنواع اللبان تحتوى على ألوان صناعية، ومكسبات طعم ولون، وهو ما يصيب بتلبك المعدة، وعسر الهضم ويزيد من قرح الأمعاء، ويضعف المناعة.

وأوضحت أخصائية الباطنة، أن مضغ اللبان بكثرة وإفراط قد يؤدى إلى تخزين كم هائل من الغازات فى المعدة والبطن، مما يزيد هواء البطن والمعدة، وهو أمر غير مستحب، ويشعر بعدم الراحة والإحراج، لأنه يعنى المزيد من كم الريح الخارج من الجسم، وكذلك التجشؤ المستمر، إضافة إلى عسر الهضم الذى يصيب المعدة عند بلع اللبان، كما أنه يزيد من السمنة بفعل السكريات التى تملؤه.