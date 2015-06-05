تشغيل أول محطة طاقة شمسية فى مصر بمدينة طيبة الجديدة بقدرة 90 كيلو وات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى، لأول محطة طاقة شمسية مركزية، لإنارة طريق طيبة – قنا الصحراوى الشرقى، بطول 4 كيلومترات، كأول طريق فى مصر يعمل بنظام محطات الطاقة الشمسية المركزية، بجانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية بمدينة طيبة الجديدة، بقدرة 90 كيلو وات.

وقال "مدبولى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إنارة الطريق والمحطة، تأتيان فى إطار توجه الدولة نحو تفعيل استخدام الطاقة المستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع المدن الجديدة، مع إيجاد حلول تتعلق بكفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن توجيهات مجلس الوزراء، بجلسته رقم 37 فى الأول من أبريل 2015، بمراعاة أن تكون إضاءة أعمدة الشوارع بالمدن الجديدة بنظام الطاقة الشمسية، واللمبات الليد.

وأكد الوزير أنه جارى حاليا إنشاء محطات الطاقة الشمسية فى مدن السادات، و15 مايو، والمنيا الجديدة، ومبنى الهيئة بمدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تصميم محطة مبنيى جهاز القرى السياحية، ودمياط الجديدة، وجارى إسنادهما ضمن خطة 2015/2016.

من جانبه قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن، إن تحسين كفاءة الطاقة فى كل المدن الجديدة، يأتى من خلال أنشطة الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة التى أنشئت بقرار وزارى فى أغسطس 2014، من أجل نشر تكنولوجيات وتطبيقات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

وأشار "فهمى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، هى التى قامت بتنفيذ المحطة والطريق، موضحاً أن الهيئة نظمت دورة تدريبية متخصصة لنظم الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء والسخانات الشمسية للمياه، من خلال مبادرة "شمسك يا مصر"، بوحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك معرض للشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الشمسية والتسخين الشمسى.