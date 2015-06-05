كيف تزيّنين زوايا منزلك؟

تغفل الكثيرات عن الاهتمام بزوايا غرف المنزل، علماً أنه يمكن استغلال الأخيرة بهدف التوضيب، أو تحويلها إلى ركن يغني الديكور السائد في الغرفة. مثلاً: إذا كانت المساحة عصرية بسيطة، يمكن تزيين إحدى زواياها بقطعة ذات قيمة فنيّة تكسر رتابة الديكور، وتضفي الأناقة على المكان!

مهندسة الديكور كارلا منذر تساعد القارئات، في ما يأتي، في استغلال زوايا منازلهن بشكل أنيق:

• في المدخل:

- يُمكن وضع طاولة من الخشب، منخفضة العلو، ومحمّلة بالتحف.

- لا مانع من الاستعانة بــ"باهو" صغير الحجم، وبكرسي ذي قيمة جمالية تتجاوز وظيفته!

- يمكن تثبيت مرآة طويلة، على أن تُحاط الأخيرة بإطار أنيق، على الجدار.

- يُحبّذ أن تتدلى من السقف وحدة إضاءة، على أن تعلو الأخيرة مترين عن الأرض، وأن تسلّط إضاءتها على قطعة ذات قيمة.

• في مساحات الاستقبال:

- يمكن وضع طاولة عالية محمّلة بتحفة فخمة.

- يحبّذ تثبيت "أباجور" أرضي ذي قاعدة.

- يمكن تعليق لوحة بريشة رسّام معروف على الجدار في الزاوية، أو اختيار الأخيرة طويلة بحيث تثبت على الأرض بدجة 45 مئوية، مع تسليط الضوء عليها لتكون محطّ أنظار الزائرين!

- لا مانع من استغلال إحدى الزوايا بطريقة عمليّة، من خلال وضع طاولة مكتب مع كرسي مريح، أو تثبيت الرفوف على الجدار لوضع الكتب، مع إمكانية تزويد المكتبة بواجهة زجاج.

- لا مانع من تزيين الزاوية بمدفأة، أو بحوض للأسماك!

• في زوايا غرفة النوم الرئيسة:

- يمكن تثبيت الرفوف الخشب المحملة بمجموعة من إطارات الصور و"الاكسسوارات" والكتب.

- في حال توفر المساحة، يمكن استغلال الزاوية عبر وضع طاولة دائرية منخفضة، مع كرسيين للاسترخاء.

- لا مانع من استغلال احدى الزوايا بوضع خزانة مخصّصة لحفظ الأحذية.

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