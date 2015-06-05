طلاب بالكلية التكنولوجية بالإسكندرية يبتكرون قطارا ضد الحوادث

ابتكر طلاب الفرقة الثانية من الكلية التكنولوجية قسم آلالات بالإسكندرية، قطارا آليا بدون سائق ضد حوادث القطارات ويقلل من وقوع خسائر بشرية فى الأرواح بأقل التكاليف .

وقال الطالب أمير محمود: إن فكرة تصميم قطار آلى بدون سائق جاءت لتقليل الأخطاء البشرية باستخدام التحكم الآلى عن طريق الإلكترونيات الحديثة "الميكروكنترول" الذى يتمتع بدقة متناهية فى تنفيذ الأوامر والتزامن الدقيق فى تنفيذ العمليات وسهولة التعامل معه وبرمجته، بالإضافة إلى القدرة على القيام بالعديد من الوظائف المتعددة.

وأضاف الطالب أمير محمود أن للقطار وظيفة مهمة وهى عدم قدرته على التحرك فى حالة وجود باب مفتوح بالقطار لعدم وجود خسائر بشرية فى الأرواح، وبسبب هذا الخطأ تقع الحوادث خاصة فى ترام الإسكندرية.

بينما قال الطالب خالد شفيق جلال، إن المشروع تكلف 500 جنيه مصرى وتضمنت مكوناته بعض الإلكترونيات والبرمجيات تم استيرادها من الصين، نظرا لعدم تواجدها فى مصر .

>وأضاف الطالب أن القطار الآلى آمن للغاية وموفر فى الإمكانيات البشرية ومن الممكن تطبيقه على ترام الإسكندرية، والذى تقع فيه حوادث باستمرار بسبب أبوابه المفتوحة خاصة من فئة الأطفال.



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أحد الطلاب خلال تجربة القطار الجديد - قطار ضد الحوادث



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الطالبان المبتكران يحملان نسخة من القطار ضد الحوادث



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تجربة القطار يقوم بها أحد الطلاب المبتكرين