6 نصائح تجعل طفلك واثقا من نفسه.. أهمها اعطيه حنانا وامدحيه أمام الناس

الأطفال هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء ولذلك يجب أن نهتم بتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ولكن كيف يمكن تعزيز ثقة الطفل بنفسه فى مراحله الأولى؟.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أن زيادة ثقة طفلك بأنفسه تبدأ منذ الولادة، ولكن بطرق معينة ومنها:

>1- يجب على الآم إشعار طفلها بالحب والحنان، لأن هذا يؤثر فى نمو العقلى بطريقة إيجابية.

>2- اشعريه دائما أنه شخص مميز فى جميع الأفعال التى يقوم بفعلها.

>3- امدحيه أمام الآخريين.

>4- منذ الولادة عليكِ أن تتحدثى معه كأنه شخص كبير يستمع لكِ.

>5- تعاملى معه باحترام وتجنى أسلوب الضرب فى التربية لأن هذا يفقده ثقته فى نفسه.

>6- تجنبى إرغام طفلك بالقيام بأشياء لا يريد القيام بها، إلا إذا كان مستعدا لهذا.

وأخيرا ينصح أخصائى الطب النفسى، أن العناق وإشعاره بالحب والحنان من أهم الأشياء التى تخلق من طفلك إنسانا قادرا على التحكم فى النفس.