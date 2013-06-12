5 قوانين لعلاج إدمان العادة السرية عند الرجال

يؤدى إدمان العادة السرية عند الرجال إلى عدة تطورات سلبية، ومنها الضعف الجنسى العام، إضافة إلى الشذوذ، فلا يستطيع عندها ممارسة علاقة طبيعية بجانب بعض الأعراض المرضية مثل احتقان البروستاتا.

وتقول الدكتورة "مهجة حنا"، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن إدمان العادة السرية ليس له علاج عقاقيرى أو طبى، لكن هناك بعض الأمور التى إذا قام بها المريض فسيشفى ومنها القول، فى البداية: على المريض لكى تزول تلك العادة أن تكون لديه إرادة حقيقية ليتركها نهائيا، إضافة إلى تشجيع نفسه دائما كأن يردد لنفسه دائما (أنا استطيع أن أترك هذه العادة بسهولة).

ثانيا: الابتعاد عن أى شىء يثير الغريزة عند الشاب وعدم مشاهدة الأفلام الجنسية أو قراءة المجلات جنسية، خاصة قبل النوم مباشرة لأن الإنسان فى هذا الوقت يكون فى وضع استعداد للإثارة، إضافة إلى الابتعاد عن الأصدقاء المقتنعين بممارسة هذه العادة وتجنب الالتقاء بهم.

ثالثا: يعتبر الفراغ الذى يعيشه الكثيرين هو السبب الرئيسى فى إدمان العادة السرية لذا يجب ملء وقت الفراغ بممارسة الرياضة أو القراءة المستمرة.

> رابعا: يجب على المريض أن يتجنب الوحدة تماما مثل النوم وحده فى غرفة أو الجلوس وحده لمدة طويلة.

خامسا: يجب على المريض الاستعانة بالإيمان والقرآن أو الإنجيل أو العقائد الدينية، إضافة إلى المداومة على الصلاة والتقرب إلى الله.