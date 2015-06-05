مصرع طفل بعد رفض مستشفى جامعة بنى سويف استقباله

شهد المستشفى الجامعى ببنى سويف منذ قليل وفاة الطفل يوسف رمضان حامد 5 سنوات يقيم بقرية بلفيا مركز بنى سويف، بسبب رفض الأطباء ومسئولى الاستقبال والطوارئ تقديم الخدمة الطبية، وإنقاذه من نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، بدعوى عدم التنسيق بين المستشفيات الثلاث العام والتأمين والجامعة، بينما وافق الأطباء فى ذات الوقت على استقبال حالة محمد عبد السلام عبد الحليم 27 عاما يقيم بمركز الواسطى شمال المحافظة وفتح أبواب الطوارئ وهرع الأطباء لعلاجه من الإصابة بحالة عصبية وتشنجات، رغم أن حالته ليست مخ وأعصاب، مما دعى والد وعم الطفل المتوفى إلى تحرير محضرين يحملان رقمى 3208 و2209 لسنة 2014 بنقطة شرطة المستشفى ضد مدير وأطباء قسم الطوارئ، واتهامهم بالإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة طفلهم ومجاملة الحالة الثانية، نظرا لقدوم مرافقيها بتوصية من أحد استشاريى المستشفى الجامعى، وذلك فى مخالفة للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة والمستشفى بشأن استقبال قسم الطوارئ حالات جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تخصيص يومى الأحد والثلاثاء للطوارئ العامة.

وأشار والد الطفل المتوفى فى أقواله بمحضر الشرطة إلى أن نجله أصيب فى حادث تصادم سيارة، وتم نقله إلى المستشفى العام، وتم تحويله للتأمين ثم للجامعة فرفض مسئولو قسم الطوارئ استقباله بحجة عدم قيام أطباء المستشفى العام بإجرء الأشعة اللازمة والإسعافات الأولية للطفل كنوع من التنسيق مع المستشفى الجامعى، مما دعانا إلى نقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب دون رغبة المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخلها بعد رفض الأطباء التدخل لإنقاذه.