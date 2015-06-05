الأموال العامة بسوهاج تسقط أكبر شبكة تزوير شهادات الكمسيون الطبى بساقلتة

وجه رجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم ضربة قاضية لأخطر مزور بمدينة ساقلتة، حيث تم ضبطه فى كمين أعد له خصيصاً ومعه أعضاء التشكيل، وذلك لتخصصهم فى تزوير المحررات الرسمية، الصادرة من الكمسيون الطبى العام لتقديمها لوحدات الضمان الاجتماعى بإدارة التضامن الاجتماعى بساقلتة، لتسهيل عملية الحصول على معاش الضمان الاجتماعى بدون وجه حق، مقابل مبلغ مالى ما بين 3 و4 آلاف جنيه عن كل شهادة.

وتبين أن ما تم حصره من تلك الشهادات 128 شهادة، وبعرض التشكيل بعد ضبطه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.

ترجع الواقعة لتلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها انتشار ظاهرة حصول العديد من المواطنين على معاشات ضمان اجتماعى بدون وجه حق، وذلك بإدارة ساقلتة الاجتماعية ووحداتها المختلفة، وذلك بتزوير الفحص الطبى وإثبات أن لديهم حالات مرضية وإعاقة على غير الحقيقة، للحصول على معاش الضمان بالتزوير.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل الفرع، بالتعاون مع الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث ساقلتة، وتوصلت الجهود إلى قيام ك أ ع ع، وشهرته الملاح، 46 عاما عاطل، وم ج ح موظف بقسم الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلتة الاجتماعية، بتكوين تشكيل عصابى؛ ضم ع ك ش موظف سابق بالوحدة الاجتماعية بقرية الجلاوية، وأ م أ موظف بوحدة ساقلته الاجتماعية، وم م ع رئيس وحدة اجتماعية، وأ أ ع رئيس وحدة اجتماعية تابعين لإدارة ساقلتة الاجتماعية، وى ل ع رئيس قسم الحسابات بمستشفى سوهاج العام، وج ث أ مسعف بإسعاف ساقلتة، يقومون باستقطاب المواطنين الراغبين فى الحصول على معاش ضمان اجتماعى بدون وجه حق مقابل تقاضيهم مبالغ مالية، ما بين 3 و4 آلاف جنيه للفرد واصطناع شهادات طبية مزورة بأسماء هؤلاء المواطنين منسوب صدورها إلى الكمسيون الطبى العام، ومثبت بها وجود حالات عجز مرضى وإعاقة وحصولهم على معاش ضمان اجتماعى، فى المقابل وبلغت جملة من تم حصره والتوصل إليه 128 شهادة كمسيون طبى مزورة.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أيضًا، إلى أن المتهم الأول والسابع والثامن مهمتهم تزوير الشهادات وتقديمها لمسئول الضمان الاجتماعى، أما المتهم الثانى فى القضية فهو يتولى توزيعها على رؤساء وحدات الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلتة الاجتماعية.

كما تقدم للشهادة فى تلك الواقعة ع م ع 40 عامًا رئيس وحدة ضمان اجتماعى، وم أ ع 54 عاما مدير إدارة ساقلتة الاجتماعية، وى أ م ب، 40 عاما، مدرس، وأ م ع م، 56 عاما، عامل.

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وما أفاد به شهود العيان، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والذى حمل رقم 2733 جنح مركز شرطة ساقلتة، وتم التحفظ على المستندات والشهادات المزورة، وبالعرض على النيابة العامة بساقلتة قررت حبس المتهمين خمسة عشر يومًا، وإحالتهم للمحكمة.