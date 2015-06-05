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خبراء المفرقعات يمشطون محيط "انفجار حلوان" والنيابة تأمر بسرعة التحريات

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خبراء المفرقعات يمشطون محيط "انفجار حلوان" والنيابة تأمر بسرعة التحريات خبراء المفرقعات يمشطون محيط "انفجار حلوان" والنيابة تأمر بسرعة التحريات
قام خبراء المفرقعات بالقاهرة وبصحبتهم الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية، منذ قليل، بعمليات تمشيط بمحيط انفجار العبوة الناسفة بشارع الرحمن بحلوان، كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول محيط الانفجار، وإبعاد الأهالى عن المكان لحين انتهاء رجال المعمل الجنائى من فحص آثار الانفجار وحصر التلفيات.

من جانبه أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان، بسرعة تحريات الأمن الوطنى وتحديد الجناة، حول الواقعة التى أسفرت عن إصابة مواطن وإحداث تلفيات فى عدد من السيارات المتواجدة بالمكان.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بوقوع انفجار فجر اليوم الجمعة بشارع الرحمن بحلوان، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات للعمل على تمشيط المكان والبحث عن أى عبوات أخرى.

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