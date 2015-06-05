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"واتس آب اليوم السابع": بالصور.. قوات الشرطة تصل موقع انفجار قنبلة حلوان

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابعwhatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء ويدعى أحمد يسرى إسماعيل، صورا لموقع حادث انفجار قنبلة بحلوان بجوار منزل أحد ضباط الشرطة، التى أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، وتحطم 5 سيارات متواجدة بالقرب من المنزل.

وأكد القارئ، مرسل الصور، أن القنبلة تم وضعها داخل "شنطة" السيارة الخاصة بالضابط، فضلا عن تواجد قوات الشرطة والمباحث للوقوف على سبب الانفجار ومعاينة الموقع.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


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