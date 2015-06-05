تعرف على أسباب الإصابة بالزائدة الدودية

كثير من الأشخاص يعانون من الزائدة الدودية نتيجة أسباب وعوامل عديدة والتى تساهم فى تعرض الأشخاص للإصابة ببعض الالتهابات بها وتعرضهم لنوبات من المغص ذلك على حسب نوع الالتهاب الذى يعانى منه الشخص .

حول ذلك يقول الدكتور إيهاب لويس أخصائى أمراض الباطنى، إن الزائدة الدودية عبارة عن جزء من الأمعاء يقوم بإفراز مضادات حيوية هامة لتقوية جهاز المناعة كما تصاب الزائدة الدودية ببعض الالتهابات نتيجة وجود بعض الجراثيم التى يساهم تكاثرها فى حدوث التهابات مزمنة بالتالى حدوث "المغص" أو الألم تأتى فى صور نوبات.

أسباب الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية

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أنواع التهاب الزائدة الدودية

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1) التهاب حاد:

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2)الالتهاب المزمن:

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تشخيص وعلاج الزائدة الدودية

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ويستكمل د. إيهاب قائلا "لا يوجد سبب محدد لحدوث التهابات الزائدة الدودية إلا أن هناك بعض العوامل تساهم فى حدوث التهابات الدودية مثل التغذية الخاطئة والإفراط فى تناول الأطعمة الحريفة وكذلك وجود بقايا براز تؤدى إلى انسداد الزائدة الدودية ".ويستكمل د. إيهاب قائلا "هناك نوعان من الالتهاب الزائدة الدودية وهما ":هو عبارة عن وجود الألم بجميع أنحاء البطن خاصة بالمنطقة أسفل البطن ناحية الجز الأيمن ويصاحبه وجود قى وفقدان للشهية وارتفاع درجة الحرارة.حدوث الألم بمنطقة أسفل البطن فى صورة نوبات من المغص على فترات .وأضاف د. إيهاب قائلا "يتم تشخيص الزائدة الدودية من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبيبة إجراء أشعة تلفزيونية كما فى الغالب يكون علاج الزائدة الدودية من خلال العلاج الدوائى أو الجراحى استئصالها.