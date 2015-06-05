عبد الهادي بلخياط يلغي مؤتمره الصحافي وتذاكر حفله نفذت بالكامل

بعد بضع سنوات من اعتزاله الفن والغناء، يطل الفنان المغربي المعروف عبد الهادي بلخياط أحد أهم روّاد الأغنية المغربية على جمهور مهرجان "موازين" بعد خمس سنوات من الغياب، من خلال الحفل الذي سيحييه في مسرح محمد الخامس حيث سيقدم مجموعة من الأغاني الدينية والقصائد الصوفية على إيقاع الدفوف فقط.



وكان بلخياط الذي أقنعته إدارة مهرجان "موازين" بصعوبة للمشاركة في الدورة الحالية، قد اشترط على المنظمين بأن يقتصر حفله على أداء باقة من الأغاني الدينية.



وإذا كانت عودة بلخياط قد شكلت الحدث، فإن اعتذاره عن عقد مؤتمراً صحفياً على غرار بقية الفنانين المشاركين في "موازين" شكل بدوره الحدث أيضاً، خصوصاً وأن بلخياط يقلل كثيراً من الحديث إلى الإعلاميين، الذين كانوا يرون في الندوة الصحفية التي كانت مقررة، فرصة قد ترضي فضولهم قبل أن يعلن عن إلغائها بدون معرفة السبب، وهو ما حاولت "سيدتي.نت" معرفته من خلال بعض مصادرها الخاصّة، حيث أن إدارة المهرجان حاولت إقناع بلخياط بعقد مؤتمراً صحافياً، إلا أنه اعتذر مكتفياً بإحياء الحفل الذي نفذت كل تذاكره.



ووضح لنا نفس المصدر أن الفنان عبد الهادي بلخياط ألغى ندوته الصحافية، لتفادي بعض أسئلة الصحافيين المحرجة، خصوصاً وأن الفنان اختار الابتعاد عن الغناء والانكباب على الدعوة إلى الله وحياة التصوف.

يشار إلى أن الحفل بدأ الليلة منذ الساعة السابعة والنصف بمسرح محمد الخامس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي