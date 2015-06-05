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هيفا وهبي تنتظر الرقابة المصرية لتحديد مصيرها

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هيفا وهبي تنتظر الرقابة المصرية لتحديد مصيرها هيفا وهبي تنتظر الرقابة المصرية لتحديد مصيرها

الجمعة 05-06-2015 03:07

يعيش صنّاع مسلسل "مريم" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفا وهبي إلى جانب خالد النبوي، حالة من التّربص، إذ ينتظرون التقرير النهائي الصادر من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي سيقرر إمكانية عرض أو منع العمل في

شهر رمضان المقبل، حيث قدم المخرج الحلقات التي انتهى من تصويرها ومونتاجها إلى الرقابة لمشاهدتها، ومن المفترض إصدار التقرير خلال الأسبوع المقبل.
 

هذا وتشترط الرقابة لإجازة أي عمل عرضه عليها أولاً، كسيناريو ثم تصويره كمسلسل، لمعرفة ما إذا يتضمن مشاهد أو ألفاظ غير لائقة أو لا.

 

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