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الأناناس يخلص الجسم من السموم والكسل

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الأناناس يخلص الجسم من السموم والكسل الأناناس يخلص الجسم من السموم والكسل
الأناناس أحد أهم أنواع الفاكهة المرطبة للجسم والمعدة، لذا ينصح به أغلب الأطباء فى فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة أكد على أن الأناناس أحد أهم الفاكهة على الإطلاق.

وبين الدكتور عيسى أسباب هذا التفضيل لهذه الفاكهة المميزة مؤكدا على أنها أحد أنواع الفاكهة التى لا تكتفى فقط بإمداد الجسم بالفيتامينات، وما يحتاج من عناصر، ولكنه أيضا يعمل عمل المصفاة التى تنقى الجسم كاملا من شوائبه وسمومه وتراكمات الطعام والعادات الغذائية اليومية الخاطئة، وهو ما يجعل الأناناس ملكا على عرش الفاكهة بأنواعها.

ولذا ينصح استشارى أمراض الباطنة بتخصيصه لتنظيف الجسم من شوائبه، ليشعر الشخص بعده بالترطيب الشديد والانتعاش، فضلا عن شعوره بالتخلص من آلام جسمه والكسل والخمول والذى عادة ما يصيبه بسبب تراكم السموم بداخل الجسم، أو تناول شريحتين يوميا من الأناناس الطازج، المفضل للصغار والكبار.

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مصر 365