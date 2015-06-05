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9 أضرار لبلع الطعام دون مضغه.. منها التلبك المعوى والسمنة

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9 أضرار لبلع الطعام دون مضغه.. منها التلبك المعوى والسمنة 9 أضرار لبلع الطعام دون مضغه.. منها التلبك المعوى والسمنة
خد وقتك.. تمهل واستمتع بطعامك.. يتعجب الكثير من الأطباء من بلع البعض طعامهم دون مضغه، فأين المتعة إذن من تناول الطعام، والاستفادة من عناصره ومذاقه؟

الدكتور محمد إسماعيل أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، أوضح أن البلع دون مضغ أحد أخطر العادات الغذائية التى من الصعب التخلص منها، فعامل السرعة والانشغال بالعمل والمهام اليومية قد يدفعك لعدم القدرة على الاستمتاع بطعامك.

وهنا يؤكد أخصائى الجهاز الهضمى على أن عدم مضغ الطعام وبلعه بشكل سريع، يسبب مشكلات معوية كثيرة قد لا يعيها البعض، ولذا على الشخص الاهتمام بتناول طعامه بشكل هادئ وبسيط، ويزيد من مدة اهتمامه بطعامه :

- يؤدى إلى زيادة نسب غازات البطن ومن ثم المغص وآلام البطن الشديدة
>- يؤدى إلى التجشؤ المستمر وصعوبة السيطرة عليه
>- يؤدى إلى فقدان القدرة على امتصاص عناصر الطعام بشكل جيد عبر تفتيتها
>- تفتيت الطعام مهم لكى لا يزيد الوزن ويسهل هضمه وامتصاص دهونه وعناصره
>- فقدان القدرة على الاستمتاع بمذاق الطعام
>- النهم وكثرة تناول كميات كبيرة من الطعام ما يجعل الشخص عرضة للسمنة المفرطة
>- زيادة نسب الإصابة بالتلبك المعوى وصعوبة التبرز
>- عدم الشعور بالراحة والاستمتاع بعد الطعام
>- الشعور بالخمول والكسل الشديد بعد تناول الوجبات

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مصر 365