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الكمون يحمى من السرطان ويخفف آلام مرضى الكلى ويخفض الوزن

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الكمون يحمى من السرطان ويخفف آلام مرضى الكلى ويخفض الوزن الكمون يحمى من السرطان ويخفف آلام مرضى الكلى ويخفض الوزن
الكمون من أشهر التوابل الأساسية فى أى مطبخ عربى، ويتميز بالعديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله ووضعه فى الطعام، وأيضا يعد من أهم التوابل التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وحول هذا تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن الكمون يحتوى على العديد من العناصر الهامة للجسم ومنها الحديد الذى يساعد على عملية الهضم بشكل آمن، وأيضا يحتوى على مضادات للأكسدة التى تقيك من الإصابة بالسرطان، ويساعد مرضى الكلى على تجنب الشعور بالألم، وأيضا له دور فعال فى التخلص من الوزن الزائد.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طرق تناول الكمون للتخلص من الوزن الزائد ومنها:
>1- يمكنك تناول ملعقة صغيرة من الكمون بعد تناول الطعام، فهذا يخلصك من المتواجدة فى الوجبة وأيضا ينظف جسمك.
>2- يمكنك وضع ملعقة من الكمون مع بشر ربع ملعقة من الزنجبيل الطازج وملعقة من القرفة، وتناول هذا الخليط يوميا فى الصباح على الريق وقبل النوم.

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مصر 365

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