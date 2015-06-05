الكشف عن - الفيفا دفع أموالا للاتحاد الأيرلندي للتغاضي عن ' يد هنري '

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم جون ديلاني يوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفع أموالا كي لا يتم التحقيق في واقعة يد تيري هنري التي سمحت لفرنسا بالتأهل إلى مونديال 2010 في جنوب أفريقيا على حساب أيرلندا.

وقال ديلاني إن المبلغ، الذي تقدره وسائل إعلام بخمسة ملايين يورو، تم بموجب اتفاق "مشروع" لصالح الاتحاد الأيرلندي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ نظرا للاتفاق على السرية.

كانت فرنسا قد تأهلت لمونديال جنوب أفريقيا بهدف في الوقت بدل الضائع أحرزه ويليام جالاس من لعبة نفذها هنري مستعينا بيده كي يسيطر على الكرة، وهي الحركة التي تغاضى الحكم عنها.

وأوضح ديلاني "كنا نشعر بأن لدينا دليلا قانونيا قويا ضد الفيفا بسبب الطريقة التي فشلنا بها خلال المرحلة السابقة لكأس العالم نتيجة يد هنري".

وتابع "كان يوم خميس، وفي الاثنين التالي تم توقيع الاتفاق وإبرامه. كان اتفاقا جيدا بالنسبة للاتحاد الأيرلندي وأمر مشروع بالنسبة له"، مشيرا إلى أنه "ملتزم بالسرية" وعدم إفشاء الرقم المنصوص عليه في الاتفاق.