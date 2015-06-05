أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن - الفيفا دفع أموالا للاتحاد الأيرلندي للتغاضي عن ' يد هنري '

Google+ Print
الكشف عن - الفيفا دفع أموالا للاتحاد الأيرلندي للتغاضي عن ' يد هنري ' الكشف عن - الفيفا دفع أموالا للاتحاد الأيرلندي للتغاضي عن ' يد هنري '

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم جون ديلاني يوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفع أموالا كي لا يتم التحقيق في واقعة يد تيري هنري التي سمحت لفرنسا بالتأهل إلى مونديال 2010 في جنوب أفريقيا على حساب أيرلندا.

وقال ديلاني إن المبلغ، الذي تقدره وسائل إعلام بخمسة ملايين يورو، تم بموجب اتفاق "مشروع" لصالح الاتحاد الأيرلندي، لكنه لم يكشف عن قيمة المبلغ نظرا للاتفاق على السرية.

كانت فرنسا قد تأهلت لمونديال جنوب أفريقيا بهدف في الوقت بدل الضائع أحرزه ويليام جالاس من لعبة نفذها هنري مستعينا بيده كي يسيطر على الكرة، وهي الحركة التي تغاضى الحكم عنها.

وأوضح ديلاني "كنا نشعر بأن لدينا دليلا قانونيا قويا ضد الفيفا بسبب الطريقة التي فشلنا بها خلال المرحلة السابقة لكأس العالم نتيجة يد هنري".

وتابع "كان يوم خميس، وفي الاثنين التالي تم توقيع الاتفاق وإبرامه. كان اتفاقا جيدا بالنسبة للاتحاد الأيرلندي وأمر مشروع بالنسبة له"، مشيرا إلى أنه "ملتزم بالسرية" وعدم إفشاء الرقم المنصوص عليه في الاتفاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع