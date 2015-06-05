نهائي_الأبطال - لاودروب: إيقاف ثلاثي برشلونة معا مستحيل

(إفي): منح لاعب كرة القدم الدنماركي السابق مايكل لاودروب الافضلية لبرشلونة في نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي لأنه يعتبر إن لديه ثلاثة نجوم من المستحيل إيقافهم في نفس الوقت خلال مباراة كاملة.

وقال لاودروب في تصريحات للتلفزيون الدنماركي "امنح الأفضلية لبرشلونة لان لديه مميزات أكبر. فالطبع ميسي يكفي، ولكن في حال تمكن يوفنتوس من إيقافه، فان نيمار ولويس سواريز سيعدان جاهزان لحسم النهائي. إيقاف الثلاثة خلال 90 دقيقة أمر شبه مستحيل".

ويرى مدرب لخويا القطري أن نهائي السبت في برلين سيسمح برؤية أسلوبين مختلفين بأداء هجومي لبرشلونة ودفاعي من الفريق الإيطالي.

وقال"انتظر مباراة سيسعى فيها برشلونة للهجوم منذ البداية وسيضطر يوفنتوس للدفاع، رغم أن الفرق الإيطالية لم تعان من قبل من مشكلات في الدفاع".

وأوضح لاعب برشلونة وريال مدريد السابق إن انترميلانو توج بدوري الأبطال في عام 2010 عندما فاز بهذا التكتيك على برشلونة في نصف النهائي، وبعده النهائي أمام بايرن ميونخ، وأن اليوفي فاز العام الجاري على الريال في نصف النهائي بنفس الطريقة رغم سيطرة الأخير على مجريات اللعب في المباراتين.

وبرغم منح الافضلية للبرسا، فان لاودروب يرى إن الفريق الإيطالي لديه خياراته بسبب الهجمات المرتدة لكارلوس تيفيز وألفارو موراتا وأيضا الكرات الثابتة، حيث يرى أن البلاوجرانا "لا يتميز فيهما".

وبرغم أن البرسا كان الفريق الذي لعب فيه أعوام أكثر وأصبح فيه نجما عالميا، فان لاودروب الذي لعب أيضا أربعة مواسم في اليوفي، يفضل عدم الميل لأي من الفريقين في نهائي برلين المنتظر.

وأكد "بدلا من التفكير في الفريق الذي انتمي إليه أكثر، أفضل التفكير في إنني لعبت 11 عاما في ثلاثة من ضمن أربعة فرق تشارك حاليا في نصف النهائي: برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد".