حوار - زين الدين زيدان عن: الرحيل المؤلم لمدرب مدريد وحلم بوجبا

كيف استقبل خبر رحيل كارلو أنشيلوتي عن ريال مدريد؟ وهل تأثر بعدم اختياره كمدرب جديد للفريق؟ ومن يتمنى أن يتوج بطلا لدوري الأبطال؟ الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان يُجيب في حوار فرنسي مطول.

زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد الأسبق أنهى موسمه الأول في عالم التدريب بقيادة فريق ريال مدريد للشباب (كاستيا) لاحتلال المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

وعلى جانب الفريق الأول أسدل ريال مدريد الستار عن موسم "أبيض" بلا بطولات بعد الخروج من دوري الأبطال أمام يوفنتوس وخسارة الدوري لحساب برشلونة والخروج من الكأس أمام أتليتكو مدريد.

نهاية موسم أدت لإقالة كارلو أنشيلوتي وتعيين رفائيل بينيتث كمدير فني للملكي. ليتحول الاهتمام من (من سيخلف أنشيلوتي؟) إلى (من سيتعاقد معه ريال مدريد هذا الموسم؟)

العديد من الأسئلة والكثير من الاستفسارات تحدث عنها زيدان في حوار مطول مع شبكة (RMC) سبورت الفرنسية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في الحوار.. وكل ما يلي يأتي على لسان الأسطورة زيدان

الموسم الأول في كاستيا

كتجربة أولى الموسم الأول بالنسبة لي كان مميزا.

صحيح أننا لم نحقق الهدف المنشود هذا الموسم وهو جمع 60 نقطة. إلا أننا سعيد بالتجربة الأولى.

أنا سعيد لأن كل لاعبي الفريق أعطوا كل ما لديهم لصالح ريال مدريد. وعندما تحقق أهدافك فإنك تكون في غاية السعادة.

الأهم بالنسبة لي هذا الموسم أيضا هي القدرة التي ظهرت للاعبي ريال مدريد طيلة الموسم في كاستيا.

المستقبل

رغبتي هي الاستمرار موسم جديد مع ريال مدريد كاستيا.

سأرتاح أولا قليلا قبل عودتي من جديد للتحضير للموسم الجديد مع كاستيا.

الموسم القادم سيتوفر لدي لاعبين أكثر وهذا شيء رائع بسبب إلغاء فريق ريال مدريد C.

وبالتأكيد في المستقبل أطمح أن أتولى مسؤولية تدريب فريق في الدرجة الممتازة لإسبانيا.

لكن حتى الآن لا أعرف سأدرب من ولا متى. حتى أنني لم أسأل نفسي هذا السؤال حتى اللحظة.

في الموسم الماضي على سبيل المثال كنت قريب للغاية من تدريب نادي بوردو الفرنسي ولكن الأمر لم يحدث في النهاية.

أنا مدرب ريال مدريد؟

هل أظن إن فلورنتنيو بيريز سيجعلني مدربا في المستقبل لريال مدريد؟ في الحقيقة لا أعلم.

أنا سعيد حاليا بدوري في ريال مدريد كاستيا ولكن لنرى ما قد يحدث في المستقبل.

بعد إقالة أنشيلوتي قالوا لي إنه ليس الوقت المناسب لتدريب الفريق الأول. وهذا الأمر لم يزعجني.

ريال مدريد اختار مدربا جيدا ولم يزعجني ذلك.

رحيل مؤلم

رحيل كارلو أنشلوتي عن ريال مدريد كان مؤلم بالنسبة لي.

أنشيلوتي قدم الكثير والكثير لريال مدريد وكان رائعا.

ولكن عندما تعلم كيف يتم إدارة الأمور فإنك ستعلم إن مثل تلك الأمور تحدث.

أحترم أنشيلوتي كثيرا كان يقدم لي الكثير من النصائح الفنية والأمور الأخرى ليساعدني لكي أتحسن وأتطور مع الوقت.

أحببت كثيرا العمل معه.

بوجبا الحلم

بوجبا لاعب موهوب ومحبوب لدي الجميع بكل تأكيد.

أتمنى وأحلم برؤية بوجبا يلعب بقميص ريال مدريد قريبا.

لا أعلم أين سينتقل بوجبا وهل سيبقى في يوفنتوس أم لا. ولكنه ارتبط كثيرا باسم ريال مدريد وأتمنى أن ينضم للملكي.

ليس لدي أي معلومة عن انضمامه إلى ريال مدريد. ولكن كل ما أعرفه هو إنه يملك موهبة رائعة.

برشلونة أم يوفنتوس؟

قضيت 5 سنوات مع يوفنتوس. ولذلك أتمنى لهم التوفيق.

يوفي تأهل عن جدارة على حساب ريال مدريد وكل شيء ممكن في النهائي.

النهائي عبارة عن مباراة واحدة وأي شيء متوقع حدوثه وخاصة إذ كنت ستواجه فريق إيطالي.

يورو 2016

نحن كفرنسا الآن نمتلك تشكيله رائعة من اللاعبين إلى جانب مدير فني مميز.

بالتأكيد الحماس سيكون أكبر وأكبر لأن البطولة ستقام في فرنسا وأمام جماهيرنا. وأعتقد أننا سنكون جاهزين للمنافسة.

ما زال أمامنا سنة أخرى حتى انطلاق البطولة وأعتقد إننا سنكون على أتم الاستعداد لها.