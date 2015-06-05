باحث إسلامى: صقور الإخوان يتبعون خطة لمخاطبة الغرب عبر زعمهم رفض العنف

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن دعوة صقور الإخوان للسلمية هو جزء من خطة تتبعها الجماعة لإظهار وجه آخر للتنظيم يستطيع أن يخاطب الغرب، موضحا أن تصريحات صقور الإخوان تعتمد عليها الجماعة فى مخاطبة أمريكا وأوروبا والزعم بأنهم جماعة سلمية.

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن محمود عزت ومحمود حسين ممن يدعون للسلمية وعدم الاتجاه للعنف هم أكثر من ساهموا فى اتجاه أعضاء الجماعة للعنف وتشكيل مجموعات تتبنى عمليات فوضى وعنف، مؤكدا أن التنظيم قسم نفسه لقسمين مجموعة الحمائم وهم القيادات الكبرى بالتنظيم، التى تزعم أن منهج الجماعة ليس عنيف ولكنها فى السر تدعو للعنف، والقسم الآخر هو شباب التنظيم الذى يتجه للعنف.

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