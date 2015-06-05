أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

باحث إسلامى: صقور الإخوان يتبعون خطة لمخاطبة الغرب عبر زعمهم رفض العنف

Google+ Print
باحث إسلامى: صقور الإخوان يتبعون خطة لمخاطبة الغرب عبر زعمهم رفض العنف باحث إسلامى: صقور الإخوان يتبعون خطة لمخاطبة الغرب عبر زعمهم رفض العنف
قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن دعوة صقور الإخوان للسلمية هو جزء من خطة تتبعها الجماعة لإظهار وجه آخر للتنظيم يستطيع أن يخاطب الغرب، موضحا أن تصريحات صقور الإخوان تعتمد عليها الجماعة فى مخاطبة أمريكا وأوروبا والزعم بأنهم جماعة سلمية.

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن محمود عزت ومحمود حسين ممن يدعون للسلمية وعدم الاتجاه للعنف هم أكثر من ساهموا فى اتجاه أعضاء الجماعة للعنف وتشكيل مجموعات تتبنى عمليات فوضى وعنف، مؤكدا أن التنظيم قسم نفسه لقسمين مجموعة الحمائم وهم القيادات الكبرى بالتنظيم، التى تزعم أن منهج الجماعة ليس عنيف ولكنها فى السر تدعو للعنف، والقسم الآخر هو شباب التنظيم الذى يتجه للعنف.

- وزير الأوقاف: الإخوان صدعوا رؤوسنا بمعاداة أمريكا وأبناؤهم يحتمون بواشنطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365