الداخلية: عدم التعرض للمواطن من ثوابت عملنا ومن يرتكب خطأ يحاسب عليه

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الشرطة لا تصمت على أى تجاوز يحدث من قبل أبنائها ضد المواطنين، وهناك إعلانات تحذير لرجال الشرطة داخل وزارة الداخلية تنص على عدم التعرض للمواطنين بسوء لأن هذا من ثوابت العمل الأمنى.

وأضاف عبد الكريم عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حصريا مع ممتاز" على فضائية "العاصمة"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يؤكد باستمرار خلال جولاته التى يقوم بها على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين وعدم الإساءة لهم ودعم العلاقات معهم.

وحول اعترض نقابة المحامين على اعتداءات الشرطة بحق عدد كبير من المحامين، والتى كان آخرها اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بدمياط، بالحذاء على محامٍ وإحداث إصابات جسيمة به، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن هناك لقاءات دورية لكثير من مديرى الأمن وأعضاء نقابة المحاميين الفرعية لدعم العلاقات واحتواء المشاكل والعمل على إزالة الاحتقان قبل تصعيده، لكن ما يحدث هو تصرف فردى وليس منهجا من وزارة الداخلية.

موضوعات متعلقة..

>المحامون يتحدون لمواجهة "الداخلية" غدًا.. بدء إضراب عام فى جميع المحاكم بعد الاعتداء على زميلهم فى دمياط.. سامح عاشور: لن نتوقف عن فضح جرائم الشرطة.. ورئيس لجنة الحريات بالنقابة: اعتذار الوزير هو الحل

>