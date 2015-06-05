الهلال الأحمر بالشرقية يقدم الخدمة الطبية الإسعافية ل14 حالة

قدمت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية ل 14 حالة إسعافية خلال تشييع شهداء الحادث الإجرامي الذي استهدف مسجد الحسين بحي العنود بالدمام.

واستعد الهلال الأحمر للقيام بواجبه قبل التشييع، إذ انتشرت سيارات الهلال الأحمر قرب مخيم الصلاة، وفي جميع المناطق التي سار فيها موكب التشييع، وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي (المكلف) في المنطقة الشرقية براك المحارب أن خمس فرق إسعافية توزعت على طول مسار التشييع لتقديم خدماتها الإسعافية للمشاركين في تشييع الشهداء.

وأضاف المحارب أنه كان من بين الحالات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر، 13 حالة إسعافية تنوعت بين حالات إجهاد ودوخة وصعوبة في التنفس وانخفاض سكر وانخفاض ضغط وحالة ألم بالقدم، وأن جميع الحالات عولجت بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، بينما تم نقل حالة إسعافية واحدة عبارة عن غيبوبة سكر لمستشفى عنك العام.